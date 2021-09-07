Проблему ливневок обсудили в мэрии Барнаула

Система ливневой канализации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во вторник, 7 сентября, в администрации Барнаула состоялось совещание, на котором подняли одну из главных проблем города – ливневок. Подробности сообщают в пресс-службе мэрии.

В администрации понимают, что очистка ливневок и колодцев для прохождения сточных вод хоть и обязательная процедура при подготовке города к весенне-летнему периоду, но в некоторых частях Барнаула этого недостаточно.

- Существует несколько участков дорог, где вопрос водоотведения стоит наиболее остро, - подтверждает председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Антон Шеломенцев.

В числе таких участков – пересечение улиц Попова, Малахова с Павловским трактом, пересечение улицы Молодежной с переулком Ядринцева и проспектом Красноармейским, Змеиногорский тракт в районе дома №104п, улица Власихинская и многие-многие другие. Во время залповых осадков, которые не редко происходят летом, данные участки оказываются подтопленными.

Однако, по словам специалистов, чтобы наладить водоотведение, необходимо капитальное строительство городской сети ливневой канализации. Одномоментно проделать всю работу не представляется возможным, так как это требует больших вложений. Но есть первоочередные задачи и на них был сделан акцент. Глава города Вячеслав Франк дал поручение представить план работ по ремонту сети ливневой канализации на проблемных территориях с расчетом необходимой стоимости работ.