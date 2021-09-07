На Алтае женщина солгала, что ее изнасиловал любовник

Расследование уголовного дела завершено Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летнюю жительницу Ярового обвинили в том, что она назвала своего любовника насильником. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, на протяжении длительного времени обвиняемая, будучи замужем, встречалась с мужчиной, - рассказывают в ведомстве.

В один из августовских дней она решила остаться ночевать у своего любовника, а утром, когда вернулась к мужу, не придумала ничего лучше, чем заявить, что ее изнасиловали. Когда давала показания, ее предупредили об ответственности за оговор. В итоге следователи не нашли подтверждения ее словам и возбудили уголовное дело против нее самой.

Сейчас женщина вину признала и раскаялась. В скором времени состоится суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.