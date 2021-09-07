«Царский» особняк продают под Барнаулом за 47 млн рублей

Двухэтажный коттедж, выставленный на продажу Фото: Avito.ru

На популярном сайте бесплатных объявлений появилось предложение по продаже двухэтажного особняка под Барнаулом. За него просят 47 млн рублей, говорится в сообщении на «Авито».

- В загородном поселке Фирсова Слобода-1 продается двухэтажный коттедж с мансардой выполненный в классическом итальянском стиле с элементами сталинского ампира. Ландшафтный дизайн отличается самобытностью и уникальностью, - пишет продавец.

Примечательно предложение еще и тем, что во дворе есть настоящий испанский патио. Также на территории участка есть бассейн с подогревом, пруд и сад. Если у будущего хозяина дома будет внушительный автопарк, то его будет, где разместить: здесь есть сразу два гаража – один в доме (рассчитан на две машины), а второй – на территории, но он поменьше.

В самом доме тоже полно мест для развлечения: и настольный теннис, и массажное кресло, и просторная гостиная с камином, где можно просто расслабиться. Также отдохнуть можно лежа в джакузи.

Площадь дома составляет 427 квадратных метров, земельного участка – большее 15 соток.