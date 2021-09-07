В Барнауле заасфальтировали пешеходную дорожку к мосту через Пивоварку

Новый тротуар Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Железнодорожном районе Барнаула продолжается работа по ремонту тротуара, ведущего к пешеходному мосту через реку Пивоварка. На днях его заасфальтировали, сообщает пресс-центр администрации города.

- Здесь уложили асфальт на площади 717 квадратных метров, обустроили водоотводной лоток. Работы общей стоимостью 154 тысячи рублей выполнены за счет дополнительных средств, выделенных из краевого бюджета, - рассказывают в мэрии.

Речь идет об участке улицы Восточной от дома №48 до пешеходного моста через реку Пивоварку. 24 сентября по поручению главы города Вячеслава Франка начнется монтаж столбов освещения на подходах к мосту. Это необходимо, чтобы обезопасить участок, так как этот маршрут используют дети – так они добираются до школы. Линию протянут по улицы Красный Текстильщик в границах улиц Юрина и Восточной.