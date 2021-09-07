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Общество7 сентября 2021 8:37

Мэрия Барнаула рассказала о том, как пройдет День города

Массовых мероприятий не ожидается
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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День города состоится 11 сентября

День города состоится 11 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула рассказала о том, как пройдет предстоящий день города, назначенный на 11 сентября. Подробности сообщает пресс-центр мэрии.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией празднование Дня города состоится в сокращенном формате - без проведения массовых мероприятий. Чтобы не допустить массового скопления людей, принято решение не проводить концертные программы и фейерверк, - говорится в объявлении.

Вместе с тем, в этот день все же состоится несколько мероприятий, где не прогнозируют большого скопления людей – это выставки на различных площадках. Они начнут работу с 10 часов.

А еще не обойдется без спортивных состязаний. Так в 12 часов на лыжной базе «Динамо» стартует Всероссийский день бега «Кросс Нации».