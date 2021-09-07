Сын Юрия Денисова предположил, почему его отцу отказали в УДО

Юрий Денисов Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд города Рубцовска, где бывший замгубернатора Алтайского края Юрий Денисов отбывает срок за коррупцию, отказал ему в УДО. О возможных причинах такого решения «Амителу» рассказал сын экс-чиновника.

- Для родственников экс-чиновника решение суда стало настоящим шоком: они были уверены, что 73-летний Юрий Денисов, находящийся в ИК-10 уже четыре года, искупил свою вину и заслужил УДО, - пишет издание.

Напомним, Юрия Денисова приговорили к восьми годам. По истечении половины срока он подал прошение на условно-досрочное освобождения, видимо рассчитывая на то, что по словам его сродственников, у руководства колонии претензий к его поведению не было.

Однако, по одной из версий, на решение суда могло повлиять его поведение в СИЗО. Там у него произошел инфаркт и ему пришлось много лежать на кровати, а это является серьезным нарушением.

Также в числе претензий были факты, что в СИЗО Денисов в присутствии сотрудников учреждения не держал руки за спиной, как того требуют правила.

Вместе с тем, в суде Рубцовска озвучили свою версию отказа в УДО:

- Нестабильное поведение осуждённого Денисова не позволяет сделать вывод о том, что он твердо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения, – подчеркнули там.

Кстати, решение не вступило в законную силу и Денисов еще может его обжаловать.

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Колония, куда отправили Денисова, создана на базе бывшего лечебно-трудового профилактория. В учреждении есть клуб, библиотека, кабельное телевидение, радио и даже молельная комната, выпускается стенгазета. В колонии можно будет даже освоить новую специальность, например, выучиться на кочегара или электромеханика (подробнее)