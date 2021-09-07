Пять человек, в том числе дети, пострадали в аварии в Рубцовске

ДТП в Рубцовске (фото: скриншот страницы "Инцидент Рубцовск" во "Вконтакте")

В воскресенье, 5 сентября, в Рубцовске произошло жесткое ДТП в результате которого травмы получили пять человек, среди них есть и дети, сообщают в группе «Инцидент Рубцовск» во «Вконтакте».

- В результате жесткого ДТП на улице Заводской пострадали трое детей и двое взрослых, - уточняют авторы поста.

Согласно уточненной информации, авария произошла в 18.35 на вышеуказанной улице, в районе дома №147. Установлено, что 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал от переулка Станционного к улице Р.Зорге. На перекрестке, во время поворота налево, не уступил дорогу Toyota Avensis, которая двигалась во встречном направлении. За рулем этой машины находился водитель 1977 года рождения.

После столкновения Camry отбросило на Nissan, который ехал в попутном направлении, а Avensis отбросило на стоящий автомобиль Honda Freed, после чего уже его отбросило на электроопору.

В результате ДТП травмы получили пассажиры Toyota Camry 1995 и 2019 годов рождения, пассажиры Toyota Avensis 1982, 2018 и 2011 г.р. (госпитализирован).