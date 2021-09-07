В мэрии Барнаула презентовали новый транспортный проект

Карта "Тройка" Фото: Анна СЕМИНА

В администрации Барнаула состоялась презентация нового совместного транспортного проекта с ПАО Сбербанк, сообщает пресс-центр мэрии.

- В режиме видеоселектора состоялась презентация возможностей билетной системы с использованием транспортной карты «Тройка», - рассказывают в администрации.

Специалисты банка считают, что данный проект успешно реализован на территории Москвы и является удобным инструментом для оплаты на всех видах транспорта общего пользования столицы. Кроме того, она действует в Тульской и Московской областях, и в рамках пилотного проекта используется в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области, Ульяновске.

- Главная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта, - подчеркивают его инициаторы.

Окончательное решение в введение карты в оборот пока не принято. Первый заместитель главы администрации г. Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам изучить особенности использования данной платежной системы.