В мэрии Барнаула презентовали новый транспортный проект

Карта "Тройка"
Фото: Анна СЕМИНА
В администрации Барнаула состоялась презентация нового совместного транспортного проекта с ПАО Сбербанк, сообщает пресс-центр мэрии.
- В режиме видеоселектора состоялась презентация возможностей билетной системы с использованием транспортной карты «Тройка», - рассказывают в администрации.
Специалисты банка считают, что данный проект успешно реализован на территории Москвы и является удобным инструментом для оплаты на всех видах транспорта общего пользования столицы. Кроме того, она действует в Тульской и Московской областях, и в рамках пилотного проекта используется в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области, Ульяновске.
- Главная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта, - подчеркивают его инициаторы.
Окончательное решение в введение карты в оборот пока не принято. Первый заместитель главы администрации г. Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам изучить особенности использования данной платежной системы.