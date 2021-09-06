Жительницу Камня-на-Оби обвиняют в истязании детей

Во время предварительного следствия женщина не признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби женщину-опекуна будут судить по обвинению в истязании несовершеннолетних детей. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года у обвиняемой под опекой находились двое детей – брат и сестра 2008 и 2010 годов рождения. Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании несовершеннолетних, опекун систематически избивала детей, используя при этом резиновый шланг, железный совок и ремень, а также наносила удары кулаками по различным частям тела, – отмечает ведомство.

По данным Следкома, причиной психологического и физического насилия было якобы непослушание детей, которые неправильно выполняли работу по дому. Например, они плохо мыли пол, не так пропалывали огород или ухаживали за домашними животными, не вовремя приходили домой и другое. Только после обращения детей в органы опеки и попечительства их изъяли из семьи.

Во время предварительного следствия женщина не признала свою вину. Правоохранители собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.