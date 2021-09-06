Отремонтированный мост на улице Челюскинцев в Барнауле откроют в сентябре

Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице продолжается реконструкция моста через Барнаулку на улице Челюскинцев. Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба мэрии города.

– Затем будет уложен верхний слой дорожного полотна. Также в ближайшее время рабочие начнут укладку асфальта на пешеходных дорожках и установят линии освещения. Завершающим этапом реконструкции барнаульского моста станет благоустройство подходов к нему и прилегающей территории, – добавили в горадминистрации.

К ремонту моста приступили 1 февраля. Его буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, перенесли все коммуникации. Согласно контракту срок завершения реконструкции - 1 ноября, однако подрядчик обещает сдать объект уже в сентябре.