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Общество6 сентября 2021 15:18

Отремонтированный мост на улице Челюскинцев в Барнауле откроют в сентябре

Там заканчивают работы
Герман Громов
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Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия

Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице продолжается реконструкция моста через Барнаулку на улице Челюскинцев. Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба мэрии города.

– Затем будет уложен верхний слой дорожного полотна. Также в ближайшее время рабочие начнут укладку асфальта на пешеходных дорожках и установят линии освещения. Завершающим этапом реконструкции барнаульского моста станет благоустройство подходов к нему и прилегающей территории, – добавили в горадминистрации.

К ремонту моста приступили 1 февраля. Его буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, перенесли все коммуникации. Согласно контракту срок завершения реконструкции - 1 ноября, однако подрядчик обещает сдать объект уже в сентябре.