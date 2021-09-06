На Алтае женщину будут судить за смерть 8-летней девочки, утонувшей в пруду

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летнюю жительницу Калманского района будут судить за смерть девочки, утонувшей в пруду. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, днем 6 июля в одном из сел Калманского района женщина на своем автомобиле повезла купаться на находящийся возле поселка пруд свою дочь и двух ее подруг. При этом она не спросила у родителей детей разрешения на поездку и привезла их на место, не предназначенное для купания. Оставив девочек в водоеме без присмотра, обвиняемая села в свой автомобиль, достоверно зная, что несовершеннолетние не умеют плавать и не имеют при себе плавательных средств защиты, – отметили в ведомстве.

Вскоре 8-летняя девочка, подруга дочери женщины, скрылась под водой и утонула.

Во время предварительного следствия женщина не признала свою вину и утверждала, что наблюдала за детьми, однако собранные доказательства, в том числе показания очевидцев, опровергли ее версию.

Уголовное дело направили в суд.