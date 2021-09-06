Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 сентября 2021 составляет 4847

За сутки умерли 25 пациентов с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 6 сентября скончались 4847 человека с коронавирусом, в том числе 3699 случаев от COVID-19, 1148 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 24 человека с коронаврусом. 20 скончались из-за COVID-19, четыре по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 71889, в том числе 5085 детей.

Из общего числа заболевших 891 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44809 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 71889 заболевших: 16530 – у больных внебольничной пневмонией, 46815 – у заболевших ОРВИ, в 8544 случаях – бессимптомное течение.