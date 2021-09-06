На Алтае проведут антитеррористические учения

Правоохранители отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы Фото: Олег УКЛАДОВ

7 и 8 сентября в Первомайском районе Алтайского края пройдет антитеррористическое учение. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

– В режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения ФСБ, МВД и линейного управления, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСО, а также представители правительства Алтайского края, – отметили в ведомстве.

Правоохранители отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы. Местных жителей просят с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывая содействие.