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Общество6 сентября 2021 10:21

На Алтае проведут антитеррористические учения

Жителей просят сохранять спокойствие
Герман Громов
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Правоохранители отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы

Правоохранители отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

7 и 8 сентября в Первомайском районе Алтайского края пройдет антитеррористическое учение. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

– В режиме реального времени и с учетом внезапных вводных примут участие подразделения ФСБ, МВД и линейного управления, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСО, а также представители правительства Алтайского края, – отметили в ведомстве.

Правоохранители отработают меры реагирования при возникновении террористической угрозы. Местных жителей просят с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывая содействие.