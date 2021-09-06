Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 сентября 2021 года составило 71889

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 6 сентября 2021 года увеличилось на 239 человек и составляет 71889 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 6 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2683 человека. Кроме этого, 388 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 539, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 211.– отметили в оперштабе.

Кроме того, 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Минздрав края развернул 4019 коек, к кислороду подключены 3326, с ИВЛ – 333.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 335 человек. Всего вылечившихся – 54142.