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Происшествия6 сентября 2021 8:58

Мужчина украл деньги и отправился в путешествие по Алтайскому краю

Вскоре его задержали
Герман Громов
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Добычей стали 20 тыс. рублей

Добычей стали 20 тыс. рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летний житель Змеиногорска украл продукты, спиртное, семь блоков сигарет и 20 тыс. рублей. Вскоре его задержали, сообщает региональное управление МВД.

– Похищенными продуктами питания и спиртными напитками он угощал своих друзей, а деньги тратил на транспортные расходы, путешествуя по Алтайскому краю. Как удалось установить, из Змеиногорска мужчина направился в Рубцовск на такси, а потом купил билеты в Барнаул. Здесь его и задержали сотрудники полиции на вокзале, – отметили в ведомстве.

Горожанина заключили под стражу. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»