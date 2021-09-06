Мужчина украл деньги и отправился в путешествие по Алтайскому краю

Добычей стали 20 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летний житель Змеиногорска украл продукты, спиртное, семь блоков сигарет и 20 тыс. рублей. Вскоре его задержали, сообщает региональное управление МВД.

– Похищенными продуктами питания и спиртными напитками он угощал своих друзей, а деньги тратил на транспортные расходы, путешествуя по Алтайскому краю. Как удалось установить, из Змеиногорска мужчина направился в Рубцовск на такси, а потом купил билеты в Барнаул. Здесь его и задержали сотрудники полиции на вокзале, – отметили в ведомстве.

Горожанина заключили под стражу. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»