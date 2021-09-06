В Мизюлинской роще в Барнауле снесут три тополя

Работы в роще продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк вместе с депутатами АКЗС, представителями профильных комитетов и администрации провел выездное совещание в Мизюлинской роще, благоустройство которой выполняют по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает горадминистрация.

– На встрече граждане внесли дополнительные предложения по обеспечению безопасности на объекте. Например, недалеко от детской площадки растут три тополя, которые могут быть потенциально опасными в случае неблагоприятных погодных условий, – отмечают в мэрии.

В итоге приняли решение о сносе этих деревьев. Вячеслав Франк подчеркнул, что на первом месте должны стоять вопросы безопасности. Он также добавил, что в роще высадят другие деревья.

Работы в роще продолжаются. На завершающем этапе находится установка поребрика, устройство плиточного покрытия дорожек, проводят монтаж наружного освещения. Всего установят около 130 фонарей. Затем выполнят работы по укладке асфальта, устройству детских игровых и спортивных площадок, установить 6 камер видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

Завершить все работы планируют в середине октября.