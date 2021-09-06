У 8 тысяч барнаульцев на сутки отключили горячую воду

Специалисты проведут работы в тепловой камере и начнут замену теплосетей с увеличением диаметра с 300 до 500 мм Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за планового ремонта на теплосетях 8136 жителей Центрального района Барнаула на сутки остались без горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии города.

– С 9 часов 6 сентября до 9 часов 7 сентября воды не будет в 28 жилых домах, школе и детском саду на Папанинцев, Партизанской, Ядринцева и Красноармейском, – добавили в СГК.

Специалисты проведут работы в тепловой камере и начнут замену теплосетей с увеличением диаметра с 300 до 500 мм. Это поможет улучшить качество теплоснабжения действующих и новых потребителей.