Погода в Алтайском крае 6 сентября 2021: жара до +32 градусов и без осадков

В крае будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северный, 3-8 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется с жары в Алтайском крае. В понедельник, 6 сентября, воздух прогреется до +27...+32 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В понедельник в Алтайском крае будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 3-8 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

В Барнауле днем 6 сентября прогнозируют +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 3-8 м/с.