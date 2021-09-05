На Алтае полиция задержала сельчанина за кражу сосны

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в краже древесины, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Правоохранители установили, что древесину украл 39-летний житель села Курочкино.

– Ранее судимый сельский житель совершил хищение заготовленной на складе древесины - сосны объемом 1,72 кубических метра, – рассказали в ведомстве.

Всего сумма материального ущерба более 10 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».