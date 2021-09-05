Еще 26 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае

На сегодняшний день в крае насчитывается 542 тяжелобольных пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 26 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. 23 человека умерли непосредственно от ковида, сообщает оперштаб региона. Также за минувшие 24 часа зарегистрировано 240 новых случаев заражения инфекцией, выздоровело 184 пациента.

– За весь период пандемии умерло 4823 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 679 человек; иные причины смерти – 1 144 человек, – информирует оперштаб по борьбе с инфекцией.

На сегодняшний день в крае насчитывается 542 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.