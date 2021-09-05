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Общество5 сентября 2021 11:52

На Алтае подешевели яйца и сахар

Также понизились цены на сезонные овощи
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Яйца подешевели на 1,3%

Яйца подешевели на 1,3%

Фото: Татьяна Гейнрих

На Алтае подешевели яйца и сахар. Об этом сообщает Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

– Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели яйца - на 3,5%, вермишель - на 1,7%, сахар - на 1,3%, – говорится в сообщении.

Также снизились цены на сезонные продукты. Так, морковь подешевела на 6,7%, помидоры на 6,2%, картофель на 3,7%.

Отмечается, что в целом с начала августа морковь подешевела на 31,7%, картофель – на 22,7%, помидоры – на 20,9%.