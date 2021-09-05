Яйца подешевели на 1,3% Фото: Татьяна Гейнрих

На Алтае подешевели яйца и сахар. Об этом сообщает Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

– Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели яйца - на 3,5%, вермишель - на 1,7%, сахар - на 1,3%, – говорится в сообщении.

Также снизились цены на сезонные продукты. Так, морковь подешевела на 6,7%, помидоры на 6,2%, картофель на 3,7%.

Отмечается, что в целом с начала августа морковь подешевела на 31,7%, картофель – на 22,7%, помидоры – на 20,9%.