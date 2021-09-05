В Алтайском крае вновь перекроют Чуйский тракт из-за военных

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
Фото: Константин Санталов
В Алтайском крае 6 сентября вновь перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
– Движение будет ограничено с 05.00 до 08.00 на автодороге "Б. Ключи – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт" (186 км ЗАТО Сибирский)", – говорится в сообщении
С 12.00 до 14.00 перекроют тот же участок, но в обратном направлении.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.