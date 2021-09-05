В Барнауле выставили на торги землю под автодром

Вокруг участка расположено множество коттеджей Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле выставили на торги участок земли по адресу ул. Антона Петрова, 269, предназначенный для автодрома, сообщает Алтайский портал недвижимости. Площадь участка составляет 0,26 га.

– Стартовая цена (начальный размер годовой арендной платы) начинается от 124 900 рублей. Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет снять земли сроком на пять лет, за это время он должен выполнить условия договора. При этом на участке не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений, – сообщается на портале.

Отмечается, что вокруг участка расположено множество коттеджей поселка Солнечная поляна. На данный момент на этой территории ничего нет.