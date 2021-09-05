Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2021 года составило 71 650

По состоянию на 5 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 664 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2021 года увеличилось на 240 случаев составило 71 650. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 5 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 664 человек. Кроме этого, 379 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщили в краевом оперштабе.

Еще более 200 человек лечатся дома. На сегодняшний день в крае насчитывается 542 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 215 человек.