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Здоровье5 сентября 2021 9:09

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2021 года составило 71 650

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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По состоянию на 5 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 664 человек

По состоянию на 5 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 664 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2021 года увеличилось на 240 случаев составило 71 650. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 5 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 664 человек. Кроме этого, 379 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщили в краевом оперштабе.

Еще более 200 человек лечатся дома. На сегодняшний день в крае насчитывается 542 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 215 человек.