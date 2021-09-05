В Барнауле маршрутка свалилась на бок после столкновения с иномаркой

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В субботу вечером, 4 сентября, в Барнауле произошло жесткое ДТП. Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" рассказали, что на улице Попова столкнулись автобус и автомобиль Nissan Teana.

– На Попова в сторону Трактовой произошло серьезное ДТП между автобусом и автомобилем Nissan Teana. После столкновения автобус лег на бок. О пострадавших не сообщается, – рассказали в сообществе.

На место происшествия приехали полиция, машина скорой помощи и спасатели. Оба транспортных средства в результате аварии получили серьезные повреждения. По словам свидетелей происшествия, водителя иномарки увезла скорая.