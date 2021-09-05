В Алтайском крае установили единый день выплат на детей до 1,5 лет

Первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили единый день детского пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь деньги будут выплачивать 6 числа каждого месяца, сообщает пресс-служба краевого ФСС.

- Для удобства получателей, начиная с сентября, мы установили единую дату, в которую работающим жителям Алтайского края будет перечислено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, - объяснила Татьяна Петрова, управляющий отделением. - Первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие – 6 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Таким образом, пособие за август будет придет 6 сентября, пособие за сентябрь выплатят 6 октября.

Если 6 число выпадет на выходной день, то деньги придут в последний рабочий день перед выходным.