Жару до +29 градусов прогнозируют на Алтае 5 сентября 2021 года

В Барнауле столбики термометров покажут +25, +27 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

5 сентября в Алтайском крае температура воздуха поднимется до +29 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Температура +24,+29 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, – сообщили в ЦГМС.

В Барнауле столбики термометров покажут +25, +27 градусов. Осадков не предвидится. Ветер подует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с.