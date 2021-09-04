Житель Горно-Алтайска до смерти избил супругу кочергой и совком, а затем изрезал ножом

Во время суда мужчина признал вину частично Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске осудили 39-летнего мужчину, который на почве ревности до смерти избил и изрезал свою супругу. Как сообщили в пресс-службе республиканского следкома, он надолго отправился за решетку.

В январе этого года супруги были в гостях у тещи и выпивали спиртное. Мужчина приревновал жену и начал высказывать угрозы убийством, избил её руками и ногами, а также кочергой и совком. Потерпевшая обратилась в полицию, и муж ушел из дома, но вернулся в ночь.

- В ночь с 20 на 21 января 2021 года обвиняемый, встретив супругу на улице возле вышеуказанного дома, накинулся на нее, кулаком нанес женщине не менее трех ударов в область лица, от которых она упала на землю, после чего с приложением значительной физической силы стал наносить потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, преимущественно в область головы и лица, - отметили в следкоме.

Но и на этой мужчина не успокоился. Он взял нож и несколько раз ударил им супругу по лицу, шее и рукам, а потом проводил жену до дома и лег с ней спать. Женщина вскоре умерла от травм.

Во время суда мужчина признал вину частично. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.