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Общество4 сентября 2021 13:06

Рабочие начали обустраивать тротуар после просьб жителей барнаульского поселка

На месте ход работ проконтролировали чиновники краевой столицы
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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В прошлом году на этой улице заменили асфальт в рамках нацпроекта

В прошлом году на этой улице заменили асфальт в рамках нацпроекта

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Бельмесево начали обустраивать тротуар по улице Мостовой. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее об этом просили родители учеников местной школы №94.

По информации мэрии, 1 сентября на место выезжали глава Барнаула Вячеслав Франк, а также депутаты и глава администрации Центрального района города Максим Сабына. Вместе чиновники приняли решение о начале работ на участке улицы Мостовой от улицы Отечественной до переулка Безымянного. Тротуар появится по четной стороне. Всего на эти цели направлено 600 тысяч рублей.

К слову, в прошлом году на этой улице заменили асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планах на будущий год – обустройство еще 1,1 км тротуара, который свяжет значимые объекты в поселке.