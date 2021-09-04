Рабочие начали обустраивать тротуар после просьб жителей барнаульского поселка

В прошлом году на этой улице заменили асфальт в рамках нацпроекта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Бельмесево начали обустраивать тротуар по улице Мостовой. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее об этом просили родители учеников местной школы №94.

По информации мэрии, 1 сентября на место выезжали глава Барнаула Вячеслав Франк, а также депутаты и глава администрации Центрального района города Максим Сабына. Вместе чиновники приняли решение о начале работ на участке улицы Мостовой от улицы Отечественной до переулка Безымянного. Тротуар появится по четной стороне. Всего на эти цели направлено 600 тысяч рублей.

К слову, в прошлом году на этой улице заменили асфальт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планах на будущий год – обустройство еще 1,1 км тротуара, который свяжет значимые объекты в поселке.