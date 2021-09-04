В Алтайском крае назначили нового начальника ФКУ Упрдор «Алтай»

Им стал Анатолий Волков Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

3 сентября в правительстве Алтайского края состоялась рабочая встреча по поводу ремонтных работ на федеральных трассах региона. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на встрече губернатору Виктору Томенко представили нового главу ФКУ Упрдор «Алтай».

Со вчерашнего дня к исполнению обязанностей приступил Анатолий Волков. Глава региона поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе.

Известно, что Анатолий Анатольевич Волков родился 1 ноября 1975 года в Бишкеке. Он кончил Алтайский технический вуз и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Занимал руководящую должность в ФКУ Упрдор «Кубань», руководил ФКУ Упрдор «Каспий», обеспечивающее содержание и ремонт дорог в Астраханской области, республиках Чечня, Дагестан и Калмыкия. Занимал пост главы Министерства транспорта Республики Крым, работал на руководящих должностях в структуре ОАО «Российский железные дороги». С июня этого года был замначальника начальника ФКУ Упрдор «Алтай».