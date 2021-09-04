В Барнауле на несколько дней ограничат проезд по улице Никитина

Это связано с проведением ремонтных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 6 по 10 сентября закроют для движения участок улицы Никитина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там будут идти ремонтные работы.

Речь идет об участке улицы в районе здания №36. Там движение будет закрыто для всех видов транспорта и по всей ширине проезжей части на время строительства тепловой сети. Ограничение будет действовать с 08:00 6 сентября до 08:00 10 сентября.

- Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки, выбирать заранее маршруты объезда, - отметили в мэрии.