Лжеполицейский выманила у алтайской пенсионерки 150 тысяч рублей

Женщина перевела деньги с помощью банкомата Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мошенница представилась сотрудницей полиции и обманула 74-летнюю женщину на 150 тыс. рублей, сообщает МВД региона.

– Предварительно установлено, что женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником полиции Москвы. Звонившая сообщила, что некий мужчина незаконно оформил кредит на ее имя, и для того чтобы виновный понес свое наказание необходимо погасить задолженность в размере 100 тысяч рублей, пояснив, что затраченные средства вернутся позднее, – отметили в ведомстве.

Поверив аферистам, женщина согласилась выполнить все действия. Для перевода мошенница соединила пенсионерку с лжесотрудником банка. Он рассказал, что для будущего возврата денег необходимо оплатить страховку 50 тысяч рублей. Сельчанина прошла к банкомату и перевела на счет мошенников 150 тысяч рублей. Получив перевод, неизвестные перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.