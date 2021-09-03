На Красноармейском проспекте в Барнауле установили камеры видеофиксации

Это позволит повысить безопасность участка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На Красноармейском проспекте в Барнауле установили рубеж контроля с камерами видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– В ночь со 2 на 3 августа специалисты начали монтаж первого комплекса - на пересечении пр.Красноармейского и ул. Ползунова. Это позволит повысить безопасность участка, на котором располагается въезд в краевую столицу со стороны Змеиногорского тракта, – отметили в горадминистрации.

Кроме того, камеры установят в местах концентрации ДТП еще на четырех перекрестках краевой столицы. Это пересечения пр.Калинина с улицей Профинтерна, пр.Ленина с ул.Партизанской, Павловского тр-та с ул.Солнечная Поляна, ул.Попова и ул.Энтузиастов.

Комплексы будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения ПДД. По проспектам Ленина и Красноармейскому будет контролироваться скоростной режим.