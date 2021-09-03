Суд отказал в УДО бывшему замгубернатора Алтайского края Денисову

Юрия Денисова задержали весной 2016 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Городской суд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, который отбывает срок за коррупцию. Об этом сообщает «Коммерсант».

– Нестабильное поведение осужденного Денисова не позволяет сделать вывод о том, что он твердо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения, – заявили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано

Напомним, Юрия Денисова задержали весной 2016 года. Чиновника обвиняли в получении взяток в размере 2,5 млн рублей от руководителей подведомственных ему образовательных учреждений. Денисова приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.