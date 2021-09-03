Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 сентября 2021 составляет 4774

За сутки умерли 25 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 3 сентября скончались 4774 человека с коронавирусом, в том числе 3636 случаев от COVID-19, 1138 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 25 человек с коронаврусом. 23 скончались из-за COVID-19, а два по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 71167, в том числе 5018 детей.

Из общего числа заболевших 881 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44314 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 71167 заболевших: 16422 – у больных внебольничной пневмонией, 46211 – у заболевших ОРВИ, в 8534 случаях – бессимптомное течение.