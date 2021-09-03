Алтай-Кокс поздравил с Днем знаний школьников Заринска

1 и 2 сентября для 500 детей сотрудников в возрасте от семи до девяти лет провели праздничную программу Фото: из архива компании

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал театрализованные представления ко Дню знаний в городском Доме культуры «Строитель».

1 и 2 сентября для 500 детей сотрудников в возрасте от семи до девяти лет провели праздничную программу с участием артистов Алтайского государственного театра кукол «Сказка». Представления организовали с учетом эпидемиологической обстановки – с заполняемостью зала на 50%, использованием масок и антисептиков.

Дети получили подарочные наборы канцелярии.

На Алтай-Коксе ежегодно проводят акцию «Соберем детей в школу». Единовременную выплату получают одинокие родители, многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.

В начала пандемии COVID-19 Алтай-Кокс с помощью социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» поддержал образовательные учреждения Заринска и района – передал бесконтактные термометры, защитные маски, перчатки и средства дезинфекции.