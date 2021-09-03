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Общество3 сентября 2021 11:51

В барнаульском аэропорту приземлился самолет рейса «Москва – Горно-Алтайск»

Это произошло из-за тумана
Герман Громов
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Самолет должен был приземлиться в Горно-Алтайске в 7:50

Самолет должен был приземлиться в Горно-Алтайске в 7:50

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 3 сентября в аэропорту Барнаула приземлился Boеing-737 авиакомпании «Победа», который следовал по маршруту Москва – Горно-Алтайск, пишет «Толк».

– Причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорте места назначения, – отмечает издание.

Самолет должен был приземлиться в Горно-Алтайске в 7:50, но вместо этого сделал петлю и долго кружил над Бийском. Затем лайнер направили в Барнаул, где он зашел на посадку в 10:05.