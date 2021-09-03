В барнаульском аэропорту приземлился самолет рейса «Москва – Горно-Алтайск»

Самолет должен был приземлиться в Горно-Алтайске в 7:50 Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 3 сентября в аэропорту Барнаула приземлился Boеing-737 авиакомпании «Победа», который следовал по маршруту Москва – Горно-Алтайск, пишет «Толк».

– Причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорте места назначения, – отмечает издание.

Самолет должен был приземлиться в Горно-Алтайске в 7:50, но вместо этого сделал петлю и долго кружил над Бийском. Затем лайнер направили в Барнаул, где он зашел на посадку в 10:05.