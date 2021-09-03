Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 сентября 2021 года составило 71167

За сутки выявили 245 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 3 сентября 2021 года увеличилось на 245 человек и составляет 71167 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 3 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 678 человек. Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212, – отметили в оперштабе.

Кроме того, 24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 240 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 335 человек. Всего вылечившихся – 54142.