КамАЗ сбил двух человек в алтайском селе

Правоохранители проводят проверку Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

2 сентября в селе Камлак Шебалинсокго района Республики Алтай КамАЗ сбил двух человек. Об этом сообщает МВД региона.

– 54-летний житель села Онгудай, управляя КамАЗом, при движении со стороны села Усть-Сема в сторону села Черга допустил наезд на пешеходов:13-летнюю местную жительницу и 19-летнего жителя Бийска, которые шли по правой обочине, навстречу движения автомобиля, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали в Шебалинскую районную больницу. Молодого человека также доставили в медучреждение, ему госпитализация не потребовалась.

Правоохранители проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.