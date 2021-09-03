На Алтае среди тяжелых коронавирусных больных есть привитые

Общее количество тяжелобольных – 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае среди тяжелых коронавирусных больных есть те, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом на пресс-конференции 2 сентября рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

– У нас есть такие пациенты, потому что успели сделать только одну дозу вакцины, иммунитет не сформировался. Мы знаем этих людей, более того, как правило, тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями, – сказала Ирина Владимировна.

Она добавила, что прививка не дает бессмертия, есть вакцинированные, которые умирают. Однако во всех случаях причина смерти – не коронавирус, а другие заболевания.

Сейчас общее количество тяжелобольных пациентов с ковидом в крае – 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212.