Первые осенние ярмарки пройдут в Барнауле

Площадки будут организованы с 10 до 14 часов в каждом из районов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 4 сентября, в Барнауле пройдут первые в осеннем сезоне продовольственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– Площадки будут организованы с 10 до 14 часов в каждом из районов по следующим адресам: Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71; Индустриальный район - ул.50 лет СССР, 51а; Ленинский район - пл.Народная; Октябрьский район - пр-кт Ленина, 152; Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21, – добавили в горадминистрации.

Покупателям предложат широкий ассортимент продовольственных товаров. В продаже будет мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия

Цены на ярмарках ниже на 15% - 33%, чем на рынках и в магазина краевой столицы.