На Алтае грузовой поезд сбил подростка

Подросток скончался на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 1 сентября грузовой поезд сбил 16-летнего подростка на железнодорожной станции Табуны в Алтайском крае. Мальчик погиб, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– Предварительно установлено, что пострадавший в момент столкновения с железнодорожным транспортом переходил железнодорожные пути в наушниках, – сообщают местные жители.

Из объяснительной локомотивной бригады следует, что за 500 метров до пешеходного настила машинист увидел человека. Он подал несколько сигналов большой громкости, но подросток не реагировал. В итоге машинист применил экстренное торможение за 400 метров до пострадавшего, но столкновение избежать не удалось.

Подросток скончался на месте происшествия.