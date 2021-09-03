Алтайский браконьер выловил более 50 стерлядей

Эта рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу России, ловить ее нельзя Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае у мужчины изъяли 59 стерлядей. Эту рыбу запрещено ловить в России, сообщает региональное управление МВД.

– Подозреваемого задержали на реке Обь. Это ранее судимый мужчина, который ночью занимался незаконным выловом краснокнижной рыбы. Для установки снасти использовал резиновую лодку. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, но сделать это не удалось, – отметили в ведомстве.

Осмотрев лодку, правоохранители обнаружили 59 стерлядей. Эта рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу России, ловить ее нельзя. Сумма ущерба составила почти 270 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчину оставили под подпиской о невыезде.