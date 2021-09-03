Уроженца Киргизии обвиняют в убийстве соотечественника в Алтайском крае

Правоохранители продолжают расследование Фото: Олег УКЛАДОВ

30-летнему уроженцу Киргизии предъявили обвинение в убийстве соотечественника в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный Следком.

– По данным следствия, в конце августа пьяны мужчина работал в поле в Кулундинском районе. Там вступил в конфликт с 44-летним соотечественником. Во время ссоры он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия, – отметили в ведомстве.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего, продолжают расследование.