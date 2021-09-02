Больше 6 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Всего отключение коснется 6523 жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

С 14:00 2 сентября до 14:00 3 сентября в Барнауле в районе дома по адресу улица Ленина, 61 отключили воду, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании. Отключение нужно для ремонта теплосети.

- Для 61 многоквартирного дома, семи частных домов, детского сада, трех образовательных и двух медицинских учреждений будет ограничена подача ресурса, - говорится в сообщении.

Также воды не будет в 24 административных зданиях по улицам Молодежная, Чкалова, Димитрова, проспекту Комсомольскому и другим.

Всего отключение коснется 6523 жителей Барнаула. Коммунальщики приносят извинения за неудобства.