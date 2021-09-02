В Барнауле появился новый автобусный маршрут

Маршрут работает с 6:00 до 21:45 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 сентября возобновилась работа автобусного маршрута №150, рассказали в пресс-службе мэрии. Он соединит город с поселком Новомихайловка.

- Движение автобусов будет организовано по следующему пути следования: от поселка Новомихайловка (улица Центральная) по Павловскому тракту до улицы Солнечная Поляна, далее по улице Энтузиастов (остановка «микрорайон Урожайный»), и обратно, - пояснили в администрации города.

Маршрут работает с 6:00 до 21:45 с перерывами в час в пиковое время и в 30 минут в межпиковое. Стоимость билета составляет 23 рубля с сохранением льгот.