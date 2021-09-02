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Общество2 сентября 2021 12:43

В Барнауле появился новый автобусный маршрут

Он будет соединять город с поселком Новомихайловка
Анна Кабанова
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Маршрут работает с 6:00 до 21:45

Маршрут работает с 6:00 до 21:45

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 сентября возобновилась работа автобусного маршрута №150, рассказали в пресс-службе мэрии. Он соединит город с поселком Новомихайловка.

- Движение автобусов будет организовано по следующему пути следования: от поселка Новомихайловка (улица Центральная) по Павловскому тракту до улицы Солнечная Поляна, далее по улице Энтузиастов (остановка «микрорайон Урожайный»), и обратно, - пояснили в администрации города.

Маршрут работает с 6:00 до 21:45 с перерывами в час в пиковое время и в 30 минут в межпиковое. Стоимость билета составляет 23 рубля с сохранением льгот.