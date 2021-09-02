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Общество2 сентября 2021 12:18

Бийский школьник пришел на линейку с подозрением на коронавирус

Диагноз подтвердился
Анна Кабанова
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В учебном заведении заявили, что вина в случившемся полностью лежит на родителях школьника

В учебном заведении заявили, что вина в случившемся полностью лежит на родителях школьника

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в Бийске родители отправили на линейку сына, хотя он плохо себя чувствовал и сдал тест на коронавирус, пишет издание «Бийский рабочий». На следующий день, когда ребенок пришел на занятия, диагноз подтвердился.

- В результате класс в первый же день полным составом отправлен на дистанционное обучение и двухнедельный карантин, - сообщает издание.

В учебном заведении заявили, что вина в случившемся полностью лежит на родителях школьника, которые, зная о состоянии ребенка, поставили под удар здоровье других детей и педагогов.