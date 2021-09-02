Бийский школьник пришел на линейку с подозрением на коронавирус

В учебном заведении заявили, что вина в случившемся полностью лежит на родителях школьника Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в Бийске родители отправили на линейку сына, хотя он плохо себя чувствовал и сдал тест на коронавирус, пишет издание «Бийский рабочий». На следующий день, когда ребенок пришел на занятия, диагноз подтвердился.

- В результате класс в первый же день полным составом отправлен на дистанционное обучение и двухнедельный карантин, - сообщает издание.

В учебном заведении заявили, что вина в случившемся полностью лежит на родителях школьника, которые, зная о состоянии ребенка, поставили под удар здоровье других детей и педагогов.