Эксперт заявил, что удар экс-боксера не мог стать причиной смерти барнаульца на Старом базаре

Удар в челюсть не мог стать для Рохлова последним, так как после него у погибшего осталась только гематома Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в Барнауле прошло очередное судебное заседание по делу о драке на Старом базаре, в которой погиб Павел Рохлов, пишет издание «Толк».

На суде аргументы о невиновности Михаила Старцева, которого обвиняют в гибели Рохлова, привел судмедэксперт из Красноярска Сергей Парилов. Он выступил в качестве свидетеля и заявил, что удар Старцева не был причиной смерти Рохлова.

- Специалист изучил заключения барнаульских коллег и обратил внимание на нетравматические признаки кровоизлияния в мозг из патологически поврежденных. Как полагает судмедэксперт, это связано с травмой, которую Рохлов получил за 10-12 часов до смерти, - пишет издание.

Также Парилов сказал, что погибший мог быть не трезвым в течение последних 10 часов до гибели. Алкоголь действовал как обезболивающее. Судмедэксперт объясняет, что кровоизлияние в мозг могло произойти либо от физической нагрузки во время драки, либо от удара головой во время падения.

Удар в челюсть, по мнению эксперты, вряд ли мог стать для Рохлова решающим, так как после него у погибшего осталась только гематома.

Следующее судебное заседание назначено на 8 сентября. К этому времени суд и сторона обвинения изучат выводы Парилова о возможной невиновности Старцева.