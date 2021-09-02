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Общество2 сентября 2021 8:45

В Барнауле продается голубой дом за 13,5 млн рублей

Общая площадь двухэтажного здания – 295 квадратных метров
Анна Кабанова
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Коттедж находится на улице Пихтовая, 9, около бора

Коттедж находится на улице Пихтовая, 9, около бора

Фото: Олег УКЛАДОВ

Двухэтажный коттедж в Барнауле выставили на сайте недвижимости «Циан». В доме есть несколько спален, кухня с отдельным входом, бассейн, спа, ванная с гидромассажем, говорится в объявлении. Также два гаража с автоматическими воротами и кабинет.

- Теплый дом в самом уютном месте города ищет нового заботливого хозяина», — говорит продавец.

Коттедж находится на улице Пихтовая, 9, около бора. Общая площадь двухэтажного объекта – 295 квадратных метров. Цена – 13,5 млн рублей.