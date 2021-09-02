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Общество2 сентября 2021 8:05

Директор iHerb ответил на решение барнаульского суда об ограничении доступа к сайту

Интернет-магазин будет оспаривать вердикт суда
Анна Кабанова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Компания считает вердикт суда слишком жестким

Компания считает вердикт суда слишком жестким

Фото: Олег УКЛАДОВ

Интернет-магазин iHerb потребует пересмотра решения Центрального районного суда Барнаула о блокировке сайта, пишет Forbes.

Компания считает вердикт суда слишком жестким и не отвечающим закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- На наш взгляд, нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции, - сказал генеральный директор iHerb в России Илья Микин.

Ранее стало известно, что суд Барнаула объявил информацию, опубликованную на iHerb запрещенной в России. Так как сайт содержит данные о продаже наркотических и психотропных веществ под видом БАДов. Регистрационных документов препараты также не имеют.